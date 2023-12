Elena Cecchettin, il tatuaggio per ricordare la sorella Giulia: quale disegno ha scelto

03 dicembre 2023 a

Elena Cecchettin si è tatuata sul braccio uno dei disegni che la sorella Giulia amava raffigurare. La 22enne, uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, sognava infatti di diventare un'illustratrice. Elena mostra in una storia su Instagram un tatuaggio appena realizzato con i contorni di uno dei personaggi disegnati da Giulia, ancora ricoperto dalla pellicola trasparente. In sottofondo 'Little Talks', brano di 'Of Monsters and Men', 'di mostri e uomini'. Il testo recita: "You're gone, gone, gone away/I watched you disappear/All that's left is a ghost of you/ Now we're torn, torn, torn apart/There's nothing we can do/Just let me go/ we'll meet again soon". In italiano: "Sei andata, andata, andata via/Ti ho vista scomparire/Tutto ciò che resta è un tuo fantasma/Adesso siamo dilaniati, dilaniati, dilaniati/Non c'è niente che possiamo fare".

Intanto sono stati confermati i funerali: si terranno martedì alle 11 nella Basilica di Santa Giustina di Padova. A seguire, alle 14, un momento di preghiera nella Chiesa Parrocchiale di Saonara per un saluto da parte della comunità. Dopo le esequie, Giulia riposerà accanto alla mamma Monica, morta a 51 anni a ottobre dello scorso anno per malattia.