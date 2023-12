Migranti, i soldi del Vaticano a OpenArms. La Lega: "Sconvolgente"

02 dicembre 2023 a

a

a

Il soldi della Santa Sede alle Ong che operano sui migranti. "Sono gravissime e addirittura sconvolgenti le notizie" sui "finanziamenti del Vaticano ad alcune ong, tra cui la OpenArms al centro del processo contro Matteo Salvini. La Lega assumerà tutte le iniziative necessarie, anche in Parlamento, per fare luce su una vicenda che appare gravissima e che non può passare sotto silenzio", si legge in una nota della Lega. In particolare emergono dettagli inquietanti su "Padre Boat", Don Mattia Ferrari, cappellano della nave Mare Jonio della ong di Luca Casarini, Mediterranea Saving Humans. Il sacerdote "dice ai suoi sodali (e imputati) che Francesco avrebbe «pagato direttamente 2 milioni a Open Arms»", scrive la Verità.

Dalle carte dell’inchiesta di Ragusa che indaga per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - Casarini e altre cinque persone, compreso l'amico e compagno di lotta Giuseppe Caccia - e violazione del codice della navigazione, stanno emergendo intrecci inquietanti. In una intercettazione Casarini mentre parla del Vaticano afferma: "Ho chiesto i soldi al Papa, è meglio di Soros".