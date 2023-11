Calabria, camion sui binari travolto da un treno: è un disastro

28 novembre 2023 a

a

a

Tragico incidente ferroviario in Calabria, in provincia di Cosenza. È di due morti e diversi feriti il bilancio, ancora provvisorio, dello scontro tra un treno regionale, che collega Sibari a Catanzaro, e un camion in località Thurio, nel comune di Corigliano-Rossano, sullo Ionio cosentino. Secondo le prime notizie il camion, rimasto bloccato sui binari dopo aver attraversato un passaggio a livello, sarebbe stato travolto dal treno in transito. Sul posto sono intervenuti uomini e mezzi del servizio sanitario d’emergenza 118, vigili del fuoco, carabinieri e polizia.

Arrivano immagini terrificanti da Thurio a Corigliano in Calabria.



Un treno si é scontrato con un furgone. Momentaneamente si parla di almeno due vittime. pic.twitter.com/YWlwfX2Hj4 — Soqquadro (@gicarestik2) November 28, 2023

I fatti sono avvenuti martedì 28 novembre, intorno alle 18,30. Il treno di pendolari, con una decina di passeggeri a bordo, ha investito il camion che si trovava sui binari. Secondo le prime ricostruzioni il mezzo non avrebbe fatto in tempo ad attraversare le rotaie e, una volta abbassatosi il passaggio a livello, sarebbe rimasto intrappolato. Poi l'arrivo del treno mentre il camion attraversava i binari. L’autista non si sarebbe accorto dell’arrivo del convoglio, il macchinista non ha fatto in tempo ad azionare i freni.