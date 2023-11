Far West, i messaggi choc del calciatore di serie A alla ex: "Giuro che..."

25 novembre 2023 a

a

a

Nel giorno della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, con il caso di Giulia Cecchettin che ha sconvolto l'Italia, Salvo Sottile lancia un'anticipazione del suo nuovo programma, Far West, di cui la prima puntata andrà in onda lunedì 27 novembre su Rai3. Il programma racconta la storia di Ilaria, che qualche mese fa ha denunciato Demba Seck, calciatore di Serie A che milita nel Torino, conosciuto a Ferrara quando l'attaccante militava nella Spal. La giovane racconta: "Il 6 aprile 2021, mi scrive su WhatsApp e mi dice: 'Ho sentito che vai a dire in giro cose cattive su di me, se lo fai giuro che ti ammazzo'". I messaggi vengono mostrati. "So che hai raccontato delle c***ate ma non mi interessa, io il tuo video non lo do a nessuno", scriveva il calciatore. Lei rispondeva: "Puoi lasciarmi in pace una buona volta o proprio non ci riesci?". "Se continui ti giuro che vedrai di cosa sono capace", continuava il calciatore.

Corteo per Giulia? Cade la maschera delle femministe: "Solo bandiere pro Palestina"

La giornalista di Far West allora chiede: "Perché non lo hai denunciato subito?". "Pensavo che mi avrebbero preso di mira lui e i suoi ragazzi in squadra con lui, pensavo che ci avrei rimesso. Mi vergognavo tantissimo, pensavo fosse colpa mia, sono andata da una psicologa per avere supporto e anche adesso continuo ad essere seguita". "'Giuro che ti ammazzo'. Un giocatore di calcio, titolare di una squadra di Serie A, minacciava così la sua ex ragazza, dopo aver ripreso di nascosto i loro video più intimi", scrive Salvo Sottile su X rilanciando il video. Negli scorsi mesi le cronache riportano di un'altra denuncia ai danni del calciatore, ma le accuse sono state archiviate.