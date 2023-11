Fermo, trema la terra: terremoto di magnitudo 4.0

14 novembre 2023 a

Un terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato a 3 km da Montelparo, in provincia di Fermo. La scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica INGV-Roma. La terra ha tremato alle ore 17:17, nel cuore del pomeriggio. Il sisma è stato avvertito in tutta la regione. Tante sono state le segnalazioni arrivate anche da Ancona, Macerata e Civitanova Marche. Secondo quanto apprende Adnkronos, non risultano al momento segnalazioni di danni ai vigili del fuoco dopo la scossa.