Palio di Siena, vince il cavallo scosso dell'Oca: cadute e colpi di scena

Un Palio dell'Assunta ricco di colpi di scena quello corso in piazza del Campo a Siena come da tradizione oggi 16 agosto. Il cavallo scosso, ovvero senza fantino, della contrada dell’Oca si è aggiudicato il Palio di Siena (trasmesso in diretta da La7 con il commento di Pierluigi Pardo) dedicato alla Madonna dell’Assunta al termine di una corsa caratterizzata da numerose cadute e un finale incerto fino all’ultimo metro. In avvio è stato il cavallo della Giraffa ad andare in allungo, ma dopo un giro e mezzo al comando è andato ad impattare contro la barriera di protezione alla curva di San Martino. Il fantino dei record, Giovanni Atzeni detto Tittia, che correva perla Giraffa è così caduto al primo giro. Nella caduta, il fantino non ha riportato conseguenze gravi. Il cavallo Abasantessa, una femmina baio di 7 anni, sarà portato con tutta probabilità alla clinica veterinaria comunale per accertamenti.

A quel punto è stato il cavallo della Giraffa a portarsi in testa, ma quando la sorte della gara sembrava segnata e ormai a portata di mano, una scivolata ha messo fuorigioco cavallo e fantino fino a quel momento davanti. Intanto il cavallo dell’Oca, rimasto a sua volta senza fantino, si è riportato sotto le posizioni di vertice duellando fino all’ultimo metro con il cavallo della Torre, andato lungo all’ultima curva, aggiudicandosi dunque il Palio e mandando in delirio i contradaioli presenti in piazza del Campo.

La contrada del rione di Fontebranda si aggiudica così la sua 66esima Carriera. L’Oca non vinceva dal 2 luglio 2013. Secondo successo per Carlo Sanna detto Brigante che oggi ha vinto, da scosso, il suo secondo Palio, l’ultimo trionfo è del 16 agosto 2017. Seconda vittoria anche per il cavallo Zio Frac.