Berlusconi, piazza Duomo gremita per i funerali di Stato

14 giugno 2023

Piazza Duomo, a Milano, si riempire di persone in attesa dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi. L'ex presidente del Consiglio e imprenditore è morto lo scorso 12 giugno all'età di 86 anni e da tempo lottava contro una leucemia mielomonocitica cronica. Le celebrazioni si tengono alle ore 15 nella Cattedrale meneghina: saranno presenti anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Capo di Stato Sergio Mattarella. Oltre ai leader di mezzo mondo la folla sarà imponente: tante persone sin dall'alba si sono messe in fila per presenziare all'evento e dare l'ultimo saluto al leader di Forza Italia