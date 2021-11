Ecco l'ultimo romanzo di Myriam Caroleo Grimaldi: Es. L'amore criminale

15 novembre 2021 a

a

a

E' stato presentato nella Sala Accademica del Conservatorio di Santa Cecilia l'ultimo romanzo di Myriam Caroleo Grimaldi, "Es. L'amore criminale", edito da Albatros. A presentare la nuova opera dell'avvocato penalista, già autrice dei romanzi Apologia. Biografia del Diavolo e Centocoltellate. sono stati Roberto Giuliani, Direttore del Conservatorio Santa Cecilia, Carla Conti, Curatrice delle rassegna Alziamo il Volume, e la giornalista Rai Noemi Giunta.

E’ stata una serata all’insegna della commistione di linguaggi: musica, letteratura, cinema e teatro per raccontare la storia di Eraclea, una giovane pianista che si sta facendo donna attraverso un viaggio alla conquista della sua identità. Un viaggio nell’inconscio attraverso la Musica, il nucleo intorno a cui muovono le vicende e i personaggi di questo romanzo. Non solo la grande musica da orchestra, degli allievi, dei maestri e del Conservatorio, vero e proprio labirinto scenico della serata, ma la musica interiore, che muove dentro ogni essere umano e che si fa sentire nel momento in cui si decide di attraversare sé stessi.

Tanti gli ospiti intervenuti, Francesca Benedetti (attrice), Maria Teresa Benedetti (critica d’arte), Daniela Vergara (giornalista), Enrico Giaretta (cantautore), Giuseppe Ansaldi (attore), Elio Pecora (scrittore), Luca Piovano (chirurgo plastico dei vip ), Francesco Caroleo Grimaldi (avvocato penalista e docente universitario ), Alessandro De Pau (professore chitarra classica e docente conservatorio ), Lino Di Rienzo Businco (otorinolaringoiatra istituto medicina dello sport e presidente Sidero) Sergio Ceccotti (pittore), Francesca Pisanello (attrice),I Principi Alessandra e Giovanni Barberini, Fabio Bolzetta (giornalista, conduttore TG TV2000), il Prof. Paolo Bellioni (professore Otorinolaringoiatria, Villa Stuart e Università Cattolica) e Andrea Griminelli strepitoso ha suonato SYrynx di debussy che in anteprima sulla imminente uscita del suo album “Griminelli plays Morricone” il tema di Mission Gabriel’s Oboe.

Con questo romanzo, Myriam Caroleo Grimaldi, grazie alla sua incredibile capacità analitica, ci accompagnerà attraverso i meandri dell’inconscio, ben consapevole che questo farà riflettere molto sulla parte oscura che è in noi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.