Salamino Rocchetto ritirato per rischio salmonella: tre specialità di salumi contaminate

Rischio salmonella nel salame. Il Ministero della Salute ha richiamato l’insaccato prodotto dal salumificio La Rocca s.r.l. in data 9 novembre e raccomanda ai consumatori di non mangiarlo per la possibile presenza di salmonella.

In particolare si tratta del salamino rocchetto, salamino rocchino e salamino alfiere. Il marchio di identificazione dello stabilimento è IT1310/L CE e il lotto di produzione risale all’8 novembre. I salamini erano in vendita o in confezioni singole da 150 g. o in fascetti da 300 g. Il Ministero ha ritirato le confezioni e consiglia agli acquirenti di riportare il prodotto segnalato al punto vendita per il rimborso.

