Pedofilia, arrestato il direttore della Caritas

Sorpresa e incredulità a Benevento per gli arresti domiciliari ai quali è stato sottoposto don Nicola De Blasio, sacerdote e direttore della Caritas diocesana di Benevento. Gli arresti sono scattati a seguito di una perquisizione della polizia postale che avrebbe portato al ritrovamento di materiale pedopornografico all’interno di un pc ritenuto in possesso del sacerdote. La perquisizione è stata eseguita nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura di Torino. Sull’arresto di don Nicola De Blasio è intervenuto ieri mattina l’arcivescovo di Benevento, monsignor Felice Accrocca, che ha espresso vicinanza «alle vittime e a don Nicola, che sono sicuro collaborerà con la giustizia per fare chiarezza sugli eventi». Monsignor Accrocca ha spiegato che «è una situazione che ha colto di sorpresa tutti, chiaramente me in modo particolare. È stato come un pugno in faccia che non ti aspetti. Quando ci sarà notificata la cosa, vedremo i passi da fare». L’arcivescovo di Benevento ha sottolineato la necessità di «vivere la vicenda con solidarietà verso gli uni e gli altri, tenendo ferma la barra della giustizia alla quale non si può derogare in alcun caso». Monsignor Accrocca ha concluso che «finché ci sono indagini in corso non ci si può sbilanciare in giudizi di alcun tipo».

