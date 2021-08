Papa Francesco sulla malattia e l'operazione al colon: "Salvato da un infermiere"

Giada Oricchio 30 agosto 2021 a

a

a

Una confessione divina. Papa Francesco ha rivelato un retroscena a proposito della recente operazione al colon per rendere omaggio al suo salvatore: “Vivo grazie a un infermiere, è la seconda volta che succede”. Oggi sono state diffuse alcune anticipazioni di un'intervista alla radio spagnola Cope che sarà trasmessa mercoledì prossimo e in un estratto si sente il Pontefice scherzare sulle sue condizioni di salute dopo l’operazione del 4 luglio al Policlinico Gemelli a causa di una stenosi diverticolare con segni di sclerosante che ha portato alla rimozione di una sezione del colon.

Alla domanda “Come sta?”, Bergoglio ha risposto: “Sono ancora vivo”, poi una dichiarazione sorprendente pensando allo stuolo di illustri medici e professori che lo seguono: “Mi ha salvato la vita un infermiere, un uomo con molta esperienza. È la seconda volta nella mia vita che un infermiere mi salva la vita. La prima è stata nell'anno '57”. Il Sommo Padre ha fatto riferimento a un episodio di 64 anni fa quando in Argentina una suora italiana si oppose ai medici e cambiò medicazione e terapia all’allora giovane seminarista colpito da polmonite. Papa Francesco però è tornato serio e ha bacchettato un’indiscrezione della stampa italiana sulla possibilità di sue dimissioni: “Quando un Papa è malato, si alza un vento o un uragano di Conclave”.

Nelle ultime apparizioni pubbliche, il Pontefice è apparso in netta ripresa e il prossimo 12 settembre partirà per un viaggio di quattro giorni che lo porterà Budapest e in Slovacchia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.