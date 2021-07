Riccardo Muti cade con tutta la torta, clamoroso alla festa per gli 80 anni del maestro (video)

31 luglio 2021 a

Una caduta tanto fragorosa quanto, fortunatamente, priva di conseguenze quella capitata a Riccardo Muti, celebre direttore d'orchestra che stava celebrando il suo ottantesimo compleanno con una cerimonia al Conservatorio di Napoli.

La scena è stata ripresa da qualcuno dei numerosi presenti ed è finita sui social del sito Dagospia. Il video (che postiamo di seguito ma è anche disponibile a questo link ) mostra il celebrato direttore d'orchestra che avanza nell'auditorium del conservatorio davanti a una folla che gli tributa il giusto omaggio a suon di applausi. Il maestro porta una grossa scatola contenete le torte per festeggiare come si deve il compleanno.

Scese con sicurezza le scale si trova ai piedi della platea quando, probabilmente per un piede un fallo o una scivolata improvvisa, cade rovinosamente a terra con tutto il pacco delle torte proprio mentre i presenti intonano il canto "Tanti auguri a te".

Nessuna conseguenza fisica per il direttore d'orchestra, che si è prontamente rialzato aiutato dalla sua assistente che dopo il capitombolo improvviso si era portata le mani alla testa con evidente sgomento per l'accaduto.

La festa per gli 80 anni di Muti, nato a Napoli, nel "suo" conservatorio era molto attesa. Per l'occasione era stato allestito un percorso dedicato anche alla sua storia, a cominciare dagli insegnamenti di Vincenzo Vitale, con il quale si è diplomato in pianoforte e una rassegna multimediale-fotografica dedicata ai suoi trascorsi napoletani e curata dall’Associazione ex allievi di San Pietro a Majella. "La musica non descrive, evoca sensazioni - ha detto Muti dal palco della sala Scarlatti dove si svolto un concerto in suo onore - il mio maestro diceva: ’quando fai la musica non devi pensare, altrimenti è meglio che fai il farmacista', con tutto il rispetto per i farmacisti".

