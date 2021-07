Lecce, ex direttore di banca ucciso a colpi di pistola davanti alla moglie

17 luglio 2021 a

Orrore nel Leccese a Lequile dove un ex direttore di banca in pensione, Giovanni Caramuscio, è stato ucciso a colpi di pistola intorno a mezzanotte mentre si trovava a uno sportello bancomat. Ad agire sarebbero stati in due, davanti agli occhi della moglie che lo attendeva in auto. I due rapinatori lo hanno ammazzato mentre prelevava i soldi presso la filiale del Banco di Napoli, sulla strada verso San Pietro in Lama. Il 69enne avrebbe reagito al tentativo di rapina da parte dei due malviventi poi l'esplosione di cinque colpi d'arma da fuoco davanti agli occhi della moglie della vittima. L'uomo è stato colpito al torace, inutili i soccorsi. I due rapinatori sono scappati a piedi facendo perdere le loro tracce.

