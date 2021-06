Papa Francesco stringe la mano a Spiderman, perché il supereroe è all'udienza generale

Giada Oricchio 23 giugno 2021 a

a

a

Spiderman, in calzamaglia e rete, incontra Papa Francesco. È successo oggi, mercoledì 23 giugno, durante l'udienza generale del Pontefice nel Cortile di San Damaso, in Vaticano. Mattia Villardita, 27enne di Savona, è impegnato nell'assistenza ai bambini ricoverati negli ospedali pediatrici e questa mattina si è seduto in prima fila per ascoltare la catechesi. Ha scelto di stringere la mano di Bergoglio travestendosi da Uomo Ragno per alcuni scatti che poi mostrerà ai piccoli pazienti pieni di stupore e meraviglia. Un modo per alleviare le loro sofferenze. Da qualche anno, Mattia Villardita porta avanti il progetto meritorio "Supereroi in corsia" che nel 2020 ha avuto un riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.