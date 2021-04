Chris Smalling, rapinatori armati nella casa del calciatore: rubati rolex e gioielli

16 aprile 2021 a

Notte di terrore nella casa del calciatore della Roma Chris Smalling rapinato da tre uomini armati che hanno fatto irruzione nella sua abitazione in zona Appia nella Capitale. I ladri hanno costretto il giocatore giallorosso ad aprire la cassaforte e a consegnare rolex e gioielli. Poi sono fuggiti via facendo perdere le loro tracce. Sulla vicenda indaga la polizia. In casa oltre al calciatore ci sarebbe stata la moglie, entrambi sarebbero illesi.

