Beppe Signori convocato da Amadeus a Sanremo

Assolto, dopo dieci anni, dall’accusa di aver truccato degli incontri di calcio di serie A, Beppe Signori convocato da Amadeus per il Festival della “ripartenza” . Giuseppe Signori è il nono marcatore di sempre della storia della Serie A. Solo questo dato basterebbe per spiegare il suo impatto sul mondo del calcio. Nato sportivamente nell'Inter, dall'84 all'86 giocò nella Leffe. Poi Piacenza, Trento, ancora Piacenza e, dall'89 al 92, il Foggia di Zeman. Proprio il tecnico boemo ebbe un ruolo fondamentale nella crescita di Signori, spostandolo dalla trequarti al ruolo di centravanti vero e proprio. regalandogli di fatto una nuova e fino a quel momento sconosciuta carriera. Il primo settembre del '91 arrivò anche l'esordio in Serie A, a San Siro.

Alberto Tomba in slalom a Sanremo. Il Festival di Amadeus a tutto sport

Il suo periodo d'oro fu alla Lazio, dove in cinque stagioni vinse tre volte il titolo di capocannoniere. Nel '97-'98 giocò nella Sampdoria, dal '98 al 2004 nel Bologna prima delle stagioni finali con Iraklis e Sopron. Con l'Italia ha giocato i Mondiali del '94, conclusi col secondo posto azzurro.

Convocati, lo ricordiamo, anche Siniša Mihajlović, Ibraimovich a cui si aggiungono Alberto Tomba e Alex Schwazer anche lui reduce dalla squalifica per doping alle Olimpiadi di Pechino nel 2008. L’atleta racconterà la sua storia e il sogno di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo della prossima estate

