Best Italian Healthcare Awards 2023: il Gruppo San Raffaele sul podio delle eccellenze della sanità

05 dicembre 2023 a

a

a

Il Gruppo San Raffaele premiato alla prima edizione dei Best Italian Healthcare Awards 2023, progetto ideato e sviluppato da Confcommercio Salute, Sanità e Cura in collaborazione con Class Editori. Si tratta della prima iniziativa in Italia che certifica e premia qualità e performance delle realtà operanti nel settore socio-sanitario del Paese, definendo un sistema di ranking delle strutture attraverso l’attribuzione di score calcolati sulla base di parametri economici ed organizzativi.

Su un gruppo di 117 finalisti provenienti da dieci regioni e rappresentative di 40 aziende il Gruppo San Raffaele si è aggiudicato ben due riconoscimenti.

Il progetto e le modalità di elaborazione dei dati sono stati approvati e supervisionati da un Advisory Board composto da Confcommercio Salute, Sanità e Cura, Plimsoll Publishing Ltd (realtà leader in Italia e in Europa negli Studi di Settore e Analisi finanziarie), l’Ente Certificatore di livello mondiale Rina Services e dalla divisione Consulting di Aon Advisory & Solutions.

La cerimonia d’assegnazione si è tenuta sul palco dell’Istituto dei Ciechi di Milano nella serata di gala di mercoledì 29 novembre, a ritirare i prestigiosi riconoscimento per il San Raffaele, Francesca Basilico, Consigliere d’Amministrazione.