Rowenta partner del Festival di Sanremo 2026, “Lo spettacolo è di casa”

(Adnkronos) - Rowenta debutta al Festival di Sanremo come partner per la 76ª edizione della manifestazione canora e per l'occasione unisce il mondo della musica alla cura della casa. Le iniziative in città sono pensate per chi ama vivere le proprie passioni in un ambiente domestico impeccabile, che diventa il palcoscenico ideale per le emozioni che solo la grande musica sa regalare.

Cuore dell'iniziativa sarà il Rowenta Village aperto dal 24 febbraio al 1° marzo 2026 dalle ore 11:00 alle 18:30 in Piazza Pian di Nave. Si tratta di un'area esperienziale che offrirà al pubblico attività, contenuti e momenti di interazione pensati per raccontare l'identità e la visione del brand. Tra gli elementi distintivi spiccherà la Rowenta Shine Wheel, una ruota panoramica completamente caratterizzata da animazioni luminose ispirate alla techline Rowenta e da una forte presenza visiva del marchio, grazie alla brandizzazione delle cabine e a un LED centrale dedicato.

Alla base della ruota, Rowenta darà vita al suo concept “Lo spettacolo è di casa” allestendo una live box che sarà punto di aggregazione per tutte le persone che hanno voglia di vivere l'esperienza delle più recenti tecnologie del brand: dalle potenti soluzioni per l'aspirazione, per una casa impeccabile, alle proposte per lo stiro, perfette per valorizzare ogni look. Ma non è finita qui! Lo spettacolo di Rowenta prevedrà anche divertenti attività che daranno modo di scoprire il mondo Rowenta: dopo aver girato una ruota appositamente installata per sorteggiare quale prodotto da testare, i partecipanti dovranno scegliere dalla playlist una canzone tra quelle che hanno segnato la storia del Festival e completare la sfida entro la fine del brano.

Stefano Cau, Amministratore Delegato di Groupe SEB Italia, afferma "Sono lieto di annunciare la partecipazione di Rowenta al Festival di Sanremo, un'iniziativa che rappresenta un passo strategico nel percorso di crescita del brand in Italia. La presenza in un contesto mediatico di tale rilevanza ci permette di valorizzare la nostra visione fondata su innovazione, qualità e attenzione alle persone. Sanremo costituisce per noi un vettore di comunicazione capace di amplificare il valore del brand e di sostenere ulteriormente la nostra leadership nel mercato”.

Francesca Scarano, Direttore Marketing di Groupe SEB Italia, afferma “Rowenta è da sempre impegnata a migliorare la vita quotidiana con soluzioni intuitive e performanti, rispondendo alle reali esigenze dei consumatori. Il Festival di Sanremo ci offre l'opportunità di trasformare questa identità in un'esperienza che unisce intrattenimento e tecnologia sotto un concept creativo studiato ad hoc “Lo spettacolo è di casa”.

Durante la settimana del Festival, le nostre case si riempiono di un'energia nuova, fatta di musica, divertimento e condivisione e, con Rowenta, le persone possono vivere lo spettacolo in un'atmosfera unica: quella di una casa perfetta grazie ai prodotti più iconici del brand.

In città, proporremo un ampio programma di attivazioni e iniziative per far sperimentare appieno le nostre tecnologie. Contemporaneamente, lanceremo una campagna su TV, radio, piattaforme digitali e social media.”

Vivere lo spettacolo del Festival in un'atmosfera unica, quella della casa perfetta, è un impegno per Rowenta che sa come l'ambiente domestico, durante il Festival, si trasformi in un teatro pronto ad accogliere fino a tarda notte tutti gli invitati che seguiranno lo spettacolo, si sfideranno e sosterranno i propri cantanti preferiti.

Anche da casa sarà possibile seguire l'evento, grazie a una crew di influencer che coinvolgerà le persone in città per valutare il sentiment del Festival, catturare impressioni e rumors, che saranno fedelmente inseriti in un reportage quotidiano tramite i video daily-best sui social Rowenta.

L'ideazione creativa e la definizione di tutte le attività del concept “Lo spettacolo è di casa” è stata curata e gestita da SBAM, agenzia creativa titolare della comunicazione di Rowenta per il mercato italiano.