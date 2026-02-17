Referendum: Gasparri, 'su finanziamenti Grosso fa orecchie da mercante'

17 febbraio 2026 a

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - “Dico al presidente Grosso che di grosso c'è il suo approccio equivoco. Ci dice che lo statuto del Comitato sul referendum dell'Anm è pubblico. E ci mancherebbe pure. Mica hanno costituito una setta segreta. Ma è sui soldi che Grosso fa orecchie da mercante. Ci dica da chi sono finanziati, perché l'Anm ha dato dei soldi a un Comitato forzando la volontà della magistratura, che casomai in ampi settori non condivide i contenuti del Comitato del No. Trasparenza, trasparenza, trasparenza. Perché un comitato costituito da magistrati potrebbe incorrere in palesi conflitti di interesse". Lo ribadisce il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.

"Se una persona sottoposta a un processo versasse dei soldi a questo Comitato -aggiunge- potrebbe poi trovarsi di fronte a un giudice che fa parte del Comitato stesso e che potrebbe essere indotto a generosità nei confronti di un sottoscrittore. Insomma, c'è una questione di trasparenza grande come una casa. È un grosso equivoco quello che è stato creato e quindi insisteremo con questa nostra richiesta di trasparenza e di onestà. Grosso parla di altro e non pensi di prenderci in giro”.