Mo: Schlein, 'destra come cavallo Troia di Trump frena salto in avanti Ue'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Non solo ci isolate in Europa, ma come cavalli di Troia di Trump, frenate il salto in avanti di integrazione necessaria alla sopravvivenza dell'Unione. Serve l'Europa federale, ma voi siete contrari. Servono le cooperazioni rafforzate, serve un grande piano di investimenti comuni finanziati da eurobond, ma voi no, non avete il coraggio di fare questa battaglia perché Orbán e Trump non sono d'accordo. Serve una difesa europea, ma voi siete contrari perché preferite continuare a comprare le armi da Trump". Lo dice Elly Schlein parlando in aula alla Camera per le comunicazioni di Antonio Tajani sulla partecipazione dell'Italia da 'osservatore' alla riunione del Board of Peace.

"La vostra subalternità a Trump la paga a caro prezzo l'Italia. L'abbiamo visto quando avete minimizzato i dati che colpiscono le imprese e le famiglie italiane. L'abbiamo visto quando avete accettato di togliere la tassa alle multinazionali americane. L'abbiamo visto quando avete accettato a testa bassa di aumentare la spesa militare al 5% del PIL. E l'abbiamo visto quando siete stati l'unico governo a parlare di legittima autodifesa sull'azione militare in Venezuela, l'unico governo in Europa a non riuscire a dire 5 semplici parole: la Groenlandia non si tocca!".

"Non possiamo accettare che un paese fondatore dell'Europa come il nostro, un paese che ha contribuito all'architettura multilaterale del dopoguerra e un paese che ha una costituzione nata dalla Resistenza si presti a delegittimare l'Onu e a sostituirlo con un club privato di Trump. Scegliete di stare dalla parte della Costituzione, della dignità del Paese e di un'Europa capace di contare".