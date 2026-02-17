Mo: Schlein a Meloni, 'lei rappresenta Paese, le chiedo di non far partecipare Italia a Board'

17 febbraio 2026 a

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Mi rivolgo alla presidente Meloni. Noi siamo all'opposizione e abbiamo presentato oggi una risoluzione unitaria di tutte le opposizioni, ma quando Meloni va all'estero rappresenta tutto il Paese e rappresenta anche noi. Io le chiedo di non andare a Washington e di non far partecipare l'Italia al bordo fisso cui Trump vuole sostituire le Nazioni Unite di tener fede alla nostra Costituzione e alla storia del nostro Paese". Lo dice Elly Schlein parlando in aula alla Camera per le comunicazioni di Antonio Tajani sulla partecipazione dell'Italia da 'osservatore' alla riunione del Board of Peace.