Mo: Fratoianni, 'incredibile superficialità Tajani, natura Board of Peace è inaccettabile'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Ci indigna l'incredibile superficialità di un discorso completamente vuoto: non ha detto nulla sul ruolo del nostro Paese in quel Board of Peace. Il collega Faraone ha trovato una definizione insuperabile: facciamo i guardoni? Ma il punto è che la natura del Board of Peace è inaccettabile. Siamo di fronte a un'accolita di speculatori che in modo dichiarato annunciano la loro speculazione". Lo dice Nicola Fratoianni in aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto di Avs sulle comunicazioni di Antonio Tajani sulla partecipazione dell'Italia da 'osservatore' alla riunione del Board of Peace.

"E' immorale davanti al genocidio e alla pulizia etnica che continua. Ci chiedete come fare la pace? Qualche idea ce l'abbiamo. Serve il protagonismo dei palestinesi, cancellati da Trump. Serve lo Stato di Palestina. Servono sanzioni verso il governo di Israele. Così si prova a costruire la pace non sedendo a quel tavolo. Si dice: se non siedi al tavolo, sei nel menù. Ma c'è tavolo e tavolo. Se il tavolo è quello che di chi mangia tutti gli altri, io quel tavolo provo a rovesciarlo".