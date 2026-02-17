Usa: Avs, 'commissione inchiesta su Epstein files e coinvolgimento cittadini italiani'**

17 febbraio 2026 a

a

a

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Avs chiede l'istituzione di una commissione d'inchiesta "sugli Epstein files, su tutto quello che riguarda il nostro Paese". Lo chiede Alleanza Verdi e Sinistra. Una richiesta avanzata oggi in una conferenza stampa alla Camera da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.

"Chiariamo subito - ha detto Fratoianni- che non abbiamo nessuna intenzione di cedere a letture complottiste. Non siamo qui per associare a Matteo Salvini a nessuno dei reati che riguardano la sfera dello sfruttamento sessuali, che è uno dei filoni principali di questa orribile vicenda". Ma "ci sono due questioni rilevanti. La prima è che vogliamo sapere se a quella rete è stato dato supporto da parte di cittadini italiani, se ci sono stati rapporti, se ci sono reati compiuti nel nostro Paese, se ci sono vittime italiane". Anche perchè, osserva Fratoianni, l'Italia compare spesso negli Epstein files "penso ai Sardinia trip, sono moltissimi i files che fanno riferimento alla Sardegna".

"Poi c'è un altro livello che riguarda il sostrato politico di questa vicenda. Ci sono una serie di messaggi che coinvolgono in particolare Matteo Salvini e la Lega, messaggi in cui Steve Bannon dice a Epstein di essere impegnato in una raccolta fondi per sostenere l'ascesa politica di Salvini alle europee del 2019, che quel percorso avrebbe forse portato a una crisi di governo, ai pieni poteri. Questa vicenda è molto seria. La Lega ha smentito ma nessuna smentita è arrivata da Bannon", sottolinea Fratoianni.

Questa, aggiunge Angelo Bonelli, "è una commissione d'inchiesta necessaria. Siamo di fronte a una cabina di regia per la manipolazione dei processi democratici in Italia e in Europa in generali. Capire quali sono stati gli strumenti, le risorse, chi si è prestato a questa manipolazione per sostenere una destra sovranista che nascondeva interessi economici molto importanti. Capire dovrebbe essere interesse anche della presidente del Consiglio. Ci sarebbe stato anche un complotto contro Papa Francesco. Le istituzioni democratiche devono indagare. Chiediamo alla destra che governa il Paese: vogliamo fare chiarezza?".