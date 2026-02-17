Mo: Schlein, 'Italia al Board perchè Meloni non riesce a dire di no a Trump'**

17 febbraio 2026 a

a

a

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - L'Italia va al Board of Peace perchè "Giorgia Meloni non riesce a dire di no a Trump. Voleva essere pontiera, è spettatrice. Ed è preoccupata non di fare l'interessa nazionale ma di non scontentare Trump e che importa se gli altri Paesi europei non parteciperanno". Lo dice Elly Schlein parlando in aula alla Camera per le comunicazioni di Antonio Tajani sulla partecipazione dell'Italia da 'osservatore' alla riunione del Board of Peace.