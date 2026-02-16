Svizzera, treno deraglia nel canton vallese: 5 i feriti

16 febbraio 2026 a

Berna, 16 feb. (Adnkronos) - Un treno è deragliato tra Goppenstein e Briga, nel canton vallese in Svizzera: 5 le persone rimaste ferite. Lo rende noto la polizia locale fornendo in una nota un aggiornamento su quanto avvenuto stamani, intorno alle 7, sulla linea che collega Goppenstein a Hohtenn.

A bordo del treno c'erano 29 persone, conferma l'aggiornamento. Uno dei feriti è stato trasportato all'ospedale di Sion, mentre gli altri quattro sono stati assistiti sul posto. La linea è attualmente chiusa.

La causa precisa del deragliamento non è ancora nota, ma secondo la polizia contattata dalla Rrt e secondo le informazioni riportate sul sito web delle ferrovie potrebbe trattarsi di una valanga .

L'incidente ha visto coinvolto un treno regionale della compagnia Bls. E' stata aperta un'inchiesta. Stando ai primi elementi delle indagini, una valanga potrebbe aver colpito i binari poco prima del passaggio del convoglio. Il comunicato della Polizia vallesana precisa che l'incidente si è verificato all'uscita della 'Stockgalerie' mentre il treno era diretto a Hohtenn.

Non risultano cittadini italiani coinvolti nel deragliamento del treno avvenuto questa mattina nel Canton Vallese, riferiscono fonti della Farnesina citando la Gendarmeria cantonale.