Referendum: interrogazione Pd Senato a Nordio, 'a che titolo lettera a Anm?'

16 febbraio 2026 a

a

a

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Il gruppo del Pd al Senato, primi firmatari i componenti della commissione Giustizia, Alfredo Bazoli, Franco Mirabelli, Anna Rossomando e Walter Verini, ha presentato una interrogazione al Ministro della Giustizia sulla lettera inviata all'Anm dalla Capo di Gabinetto del Ministro Giusi Bartolozzi all'Anm riguardante i finanziamenti del Comitato per il No.

Nell'interrogazione si chiede "sulla base di quale presupposto giuridico il Ministro in indirizzo ritenga di poter sollecitare la pubblicazione dei nominativi di privati cittadini che abbiano effettuato donazioni a un comitato referendario autonomo; se il Ministro in indirizzo non ritenga che tale iniziativa possa configurare un'indebita pressione nei confronti di un soggetto associativo privato e dei cittadini che esercitano il proprio diritto di partecipazione politica; quali iniziative intenda assumere per garantire il pieno rispetto dell'autonomia della magistratura e della libera partecipazione dei cittadini al confronto democratico, evitando ogni forma di interferenza o delegittimazione”.