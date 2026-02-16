Mo: re Abdullah, 'misure Israele in Cisgiordania minacciano di aggravare conflitto'

16 febbraio 2026 a

Londra, 16 feb. (Adnkronos/Afp) - Re Abdullah II di Giordania ha criticato l'approvazione da parte di Israele di misure che consentono la registrazione dei terreni nella Cisgiordania occupata come "proprietà statale". "Le azioni illegali di Israele volte a consolidare gli insediamenti e a imporre la sovranità sulla terra palestinese compromettono gli sforzi per ristabilire la calma e minacciano di esacerbare il conflitto", ha affermato durante un incontro con funzionari britannici a Londra, secondo una dichiarazione rilasciata dalla corte reale.