Mo: nuovo insediamento verso est Gerusalemme, ong 'annessione clandestina'

Tel Aviv, 16 feb. (Adnkronos) - I ministeri delle Finanze e dell'Edilizia abitativa e il Consiglio regionale Benjamin della Cisgiordania hanno firmato nei giorni scorsi un accordo per la creazione di un nuovo insediamento che di fatto costituirà un'espansione verso est di Gerusalemme. Lo scrive il Times of Israel, citando funzionari secondo cui l'insediamento proposto avrebbe una contiguità territoriale con il quartiere Neve Yaakov di Gerusalemme Est, che si trova all'interno dei confini municipali di Gerusalemme.

"È la prima volta dal 1967 che Gerusalemme viene estesa in direzione della Cisgiordania", sostiene l'organizzazione Peace Now, che si batte contro gli insediamenti. "Con il pretesto di un nuovo insediamento, il governo sta portando avanti un'annessione clandestina . Il nuovo insediamento funzionerà a tutti gli effetti come un quartiere della città di Gerusalemme, e la sua pianificazione come 'quartiere' dell'insediamento di Adam è solo una scusa e un tentativo di nascondere l'iniziativa, la cui implicazione è l'applicazione della sovranità israeliana ai territori della Cisgiordania".