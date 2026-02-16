Mo: Idf, 'ucciso agente Hezbollah nel sud del Libano'

16 febbraio 2026 a

a

a

Tel Aviv, 16 feb. (Adnkronos) - Un agente di Hezbollah coinvolto nella ricostruzione dell'infrastruttura militare del gruppo terroristico nel Libano meridionale è stato ucciso questa mattina in un attacco con un drone israeliano. Lo ha reso noto l'Idf, aggiungendo che l'uomo è stato colpito nella città di Hanin. Secondo l'esercito, l'agente è responsabile della violazione dell'accordo di cessate il fuoco del novembre 2024 tra Israele e Libano.