Milano: Boeri, 'in processo Beic dimostrerò mia totale estraneità ad accuse'

Milano, 16 feb. (Adnkronos) - "Confermo la fiducia nella magistratura. Confido di poter dimostrare nel corso del dibattimento la mia totale estraneità ai fatti che mi sono contestati". Lo afferma l'archistar Stefano Boeri dopo che il gup di Milano Fabrizio Filice ha deciso il processo per lui e altri cinque imputati accusati di turbativa d'asta e false dichiarazioni sul conflitto d'interessi per il caso del concorso internazionale per la realizzazione della nuova Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic) a Milano. La prima udienza è stata fissata per il prossimo 17 aprile.