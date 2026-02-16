Mo: La Russa, 'domani audizione Tajani in commissione Esteri-Difesa su Board of Peace'**

16 febbraio 2026 a

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "A seguito delle dichiarazioni rilasciate alla stampa da alcuni leader dell'opposizione e della conseguente disponibilità del Governo a riferire in Parlamento sulla partecipazione dell'Italia come Paese osservatore al Board of Peace, tutti i rappresentanti dei Gruppi parlamentari del Senato, di comune accordo, hanno convenuto di fissare l'audizione del ministro Tajani per martedì 17 febbraio alle ore 16,45 davanti alle commissioni Esteri e Difesa, ovviamente con l'accordo del presidente della commissione e del ministro". Lo annuncia il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

"L'audizione si terrà in commissione -spiega- in quanto precedentemente era stato convenuto che questa settimana fosse riservata ai lavori delle commissioni e di conseguenza nella giornata di martedì il calendario approvato non prevede sedute in Aula”.