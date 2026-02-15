Referendum: Calenda, 'il chi la spara più grossa è un torto ai cittadini, perderà tutto il Paese'

15 febbraio 2026 a

a

a

Roma, 15 feb (Adnkronos) - "Trovo inappropriate le dichiarazioni di Nordio. Penso che le correnti siano un grosso problema, c'è un corto circuito con la politica ma non si possono definire para mafiose, è di una gravità inaudita. Nè si possono dire cose come quelle di Gratteri. Una riforma costituzionale è una cosa complessa, se la affrontiamo a chi la spara più grossa facciamo un torto ai cittadini, perderà tutto il Paese". Lo ha detto Carlo Calenda a In onda su La7 a proposito del referendum.