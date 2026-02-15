Mo: Calenda, 'Board of peace? Non si può fare, punto'

15 febbraio 2026 a

Roma, 15 gen (Adnkronos) - L'ingresso nel Board of peace "non si può fare, punto. Stiamo parlando di una accolita di dittatori, affaristi con conflitti di interessi giganteschi con Trump presidente a vita. Tutto il peggio che si può raccogliere". Lo ha detto Carlo Calenda a In onda, su La7.

"Quella è una internazionale che vuole distruggere l'Unione europea. Io sono molto oggettivo sull'operato del governo Meloni ma qui siamo di fronte a una cosa di una gravità intollerabile, perchè o si fa l'Europa o si muore e stare con quelli significa che diventiamo vassalli degli Stati Uniti", ha aggiunto il leader di Azione.