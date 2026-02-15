Milano-Cortina: Meloni, 'Brignone straordinaria, entra nella storia'**

15 febbraio 2026 a

Roma, 15 feb (Adnkronos) - "Straordinaria Federica Brignone: un altro oro olimpico che entra nella storia dello sport italiano. Con questa vittoria l'Italia sale a 7 ori, 3 argenti e 10 bronzi e continua a essere protagonista di Olimpiadi indimenticabili. Grazie a Federica e a tutti gli atleti azzurri che, con talento, sacrificio e spirito di squadra, stanno rendendo orgogliosa la nostra Nazione". Lo scrive sui social Giorgia Meloni.