Sardegna: Mattarella, 'contributo indispensabile a vita nazionale'

14 febbraio 2026 a

a

a

Nuoro, 14 feb. (Adnkronos) - "Prima di tornare nel continente, come diciamo noi tutti isolani, non potevo non esprimere con grande calore, con grande convinzione, l'apprezzamento per quanto fornisce questa città, questa regione, al nostro Paese. È un momento importante nella vita del mondo, non sempre chiaro, non sempre ordinato, ma il contributo che le nostre regioni, segnatamente questa regione, forniscono alla vita nazionale è un contributo indispensabile per affrontare tutti i problemi e le emergenze che si presentano". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Nuoro alle celebrazioni per il centenario del conferimento del Premio Nobel per la Letteratura a Grazia Deledda.