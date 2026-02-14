Mo: Bonelli, 'inaccettabile supporto Meloni a Board of Peace'

14 febbraio 2026 a

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Il Board of Peace promosso da Trump non è un organismo multilaterale, ma un'operazione politico-immobiliare travestita da diplomazia. Per statuto è nelle mani di Trump, costruita attorno al suo potere. È una cabina di regia privata che intreccia interessi geopolitici ed economici fuori dalle sedi legittime come l'Onu e l'Unione europea, ed è inaccettabile che Meloni supporti questa operazione contro il popolo palestinese". Lo afferma Angelo Bonelli, deputato Avs e coportavoce di Europa verde.

"Invocare la compatibilità costituzionale per giustificare la presenza come osservatore -aggiunge- non cambia la sostanza: è comunque un segnale di allineamento. Questa non è autonomia strategica, è subalternità".