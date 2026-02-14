Cultura: Mattarella, 'perenne modernità opera Deledda'

14 febbraio 2026 a

Nuoro, 14 feb. (Adnkronos) - "Quest'estate, nelle due settimane di vacanza che mi erano consentite, ho portato con me in montagna alcuni libri da leggere, alcuni recenti, altri da rileggere. Tra questi due di Grazia Deledda: 'Il vecchio della montagna' e 'Canne al vento'. Li avevo letti da giovane studente, il che vuol dire molti decenni addietro, e ho ritrovato le medesime emozioni, le stesse impressioni che allora avevo registrato, trovandone conferma della modernità, vorrei aggiungere della perenne modernità dell'opera di Grazia Deledda". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Nuoro alle celebrazioni per il centenario del conferimento del Premio Nobel a Grazia Deledda.

"È una riconoscenza -ha aggiunto il Capo dello Stato- che chiunque abbia letto le sue opere non può che coltivare e avvertire. Ed è una riconoscenza che questa mattina è stata sottolineata dagli interventi che abbiamo ascoltato. Vorrei esprimere un apprezzamento per l'iniziativa e anche il ringraziamento al sindaco per avermi invitato a essere presente quest'oggi in questa apertura di 'Anno Deleddiano', ringraziando molto per quanto viene fatto per sottolineare l'immenso contributo fornito alla cultura italiana da questa regione e segnatamente da Grazia Deledda".