Sanremo: Pausini, 'grazie Mattarella, noi facciamo musica non guerra'

Roma, 13 feb (Adnkronos) - "Volevo ringraziarla a nome di tutti noi cantanti: lei ha detto che la musica anche popolare, pop, italiana, rappresenta una parte importante della cultura del nostro Paese. Non sempre veniamo riconosciuti come tali, quindi la vorrei ringraziare a nome di tutti e spero che le piaccia questo festival. Grazie per averci ricevuto. Noi facciamo musica, non facciamo guerra". Lo ha detto Laura Pausini nel corso dell'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella di artisti e conduttori del Festival di Sanremo.