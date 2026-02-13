Sanremo: artisti intonano Azzurro e Mattarella scherza, 'canto senza emettere suoni dall'asilo'/Rpt

13 febbraio 2026 a

a

a

Roma, 13 feb (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarela, ricevendo al Quirinale cantanti e conduttori del Festival di Sanremo, ha scherzato con gli artisti che, alla fine della cerimonia, hanno intonato tutti insieme 'Azzurro'. "Ricordavo le parole, ma non mi sono associato perché all'asilo mi hanno insegnato a cantare senza emettere suoni per non turbare il coro degli altri -ha detto il capo dello Stato-. Grazie di questo ricordo magnifico, perché ricordo la canzone e il successo che ha avuto".