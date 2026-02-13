Mattarella: tra Olimpiadi, Sanremo e Nobel a Deledda un filo conduttore

13 febbraio 2026 a

a

a

Roma, 13 feb (Adnkronos) - "Sono stato a Cortina e a Milano per le Olimpiadi, domani andrò a ricordare il Nobel a Grazia Deledda. Tre forme diverse di cultura del Paese ma tra loro c'è un filo conduttore comune, non ci sono differenze. Il Festival è un momento che raccoglie e sollecita i giovani a impegnarsi e a partecipare alla dimensione della musica leggera e popolare, ed è una cosa che rientra nell'ambito culturale del Paese". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale il cast del Festival di Sanremo.