Parlamento: fiducia sul Dl milleproroghe e nuove regole anti cambi di casacca in aula**

13 febbraio 2026 a

a

a

Roma, 13 feb (Adnkronos) - Il decreto 'milleproroghe' e le nuove regole anti 'cambio di casacca' dei deputati sono tra i temi che affronta il Parlamento nei lavori della prossima settimana. Alla Camera si riprende lunedì 16 febbraio alle 14 con la discussione generale sui provvedimenti al voto da martedì, a partire dalle modifiche al regolamento di Montecitorio. Tra queste, l'abolizione del termine delle 24 ore per il voto in caso di apposizione della fiducia, il rafforzamento dello statuto delle opposizioni e la revisione della disciplina dei Gruppi parlamentari.

Martedì alle 14 è in calendario la commemorazione in occasione del centenario della morte di Piero Gobetti, poi la deliberazione sulla costituzione in giudizio della Camera in relazione a due conflitti di attribuzione risalenti al 2025 dell'allora senatore Saverio De Bonis e dell'allora deputato Vittorio Sgarbi. A seguire l'Odg comprende le mozioni sul contrasto della violenza digitale di genere, la Pdl sull'insequestrabilità delle opere d'arte prestate dall'estero, due intese con le Assemblee di Dio in Italia e con la Tavola valdese se approvate in commissione, la Pdl sulla lotta a Hiv, Aids e Hpv e le infezioni sessuali.

Mercoledì, dalle 11, è previsto in aula il Dl milleproroghe, da inviare al Senato e in scadenza il primo marzo, con la richiesta di fiducia non prima delle 13. L'esame continua giovedì, con le dichiarazioni di voto sulla fiducia alle 11,20 e il voto dalle 13. Al Senato la settimana dal 16 al 20 febbraio sarà riservata ai lavori delle Commissioni. Tra queste, la Giustizia ha all'Odg martedì dalle 15,15 il Ddl in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso e poi il Ddl sul contrasto all'antisemitismo. Gli stessi temi sono all'Odg della Affari costituzionali mercoledì dalle 9.