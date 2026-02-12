Casapound: Fornaro, 'Piantedosi lo sciolga, tempo parole finito'

12 febbraio 2026 a

a

a

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - “Nel novembre 1973 dopo una sentenza di primo grado il ministro dell'Interno Emilio Taviani sciolse Ordine Nuovo per violazione della legge Scelba sul divieto di ricostituzione del Partito nazionale Fascista, previsto dalla XII norma transitoria della nostra Costituzione. Dopo la sentenza di Bari che ha condannato una dozzina di militanti di CasaPound per lo stesso reato, il ministro dell'Interno Piantedosi dimostri lo stesso coraggio di Taviani e sciolga Casapund, oltre a sgombrare l'immobile occupato a Roma da questa organizzazione. Il tempo delle parole è finito”. Lo scrive Federico Fornaro, dell'ufficio di presidenza del Partito Democratico della Camera dei Deputati.