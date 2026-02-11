Siria: forze Usa si ritirano dalla base di Al-Tanf

11 febbraio 2026 a

Damasco, 11 feb. (Adnkronos/Afp) - Le forze statunitensi si sono ritirate in Giordania dalla base siriana di Al-Tanf, dove erano state schierate come parte della coalizione internazionale contro il gruppo dello Stato islamico. Lo hanno riferito all'AFP due fonti militari siriane.

Una fonte ha affermato che "le forze americane si sono ritirate completamente dalla base di Al-Tanf oggi" e che le forze siriane sono state schierate per sostituirle. Una seconda fonte ha confermato il ritiro, aggiungendo che gli americani avevano spostato le attrezzature all'esterno negli ultimi 15 giorni.