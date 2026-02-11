Eredità Agnelli: gip respinge richiesta messa alla prova per Elkann, atti tornano a pm

11 febbraio 2026 a

a

a

Torino, 11 feb. - (Adnkronos) - Tornano ai pm gli atti dell'inchiesta della procura di Torino sull'eredita' di Marella Agnelli, la vedova dell'Avvocato, scomparsa nel 2019. Questa mattina il gip ha rigettato la richiesta di messa alla prova per il nipote John Elkann avanzata dai suoi legali, Paolo Siniscalchi e Federico Cecconi, a cui nei mesi scorsi la procura aveva dato parere positivo. Ora gli atti saranno restituiti alla procura che dovrà notificare il nuovo avviso di chiusura indagini.