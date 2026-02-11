Canada: sparatoria in scuola British Columbia, almeno 10 morti e 27 feriti

11 febbraio 2026 a

Ottawa, 11 feb.(Adnkronos/afp) - Almeno dieci morti e 27 feriti è il bilancio della sparatoria avvenuta a Tumbler Ridge, remota cittadina montana della British Columbia, nel Canada occidentale. Sette delle vittime sono state colpite all'interno di una scuola secondaria, mentre altre due sono state trovate senza vita in un'abitazione collegata all'incidente, secondo quanto riferito dalla Royal Canadian Mounted Police (Rcmp). Tra i feriti, due sono in gravi condizioni. La persona ritenuta responsabile - che secondo una prima valutazione delle autorità sarebbe "una donna in abito con capelli marroni" - è stata trovata morta all'interno della scuola con quella che appare una ferita autoinflitta.

L'allarme per un "active shooter" era stato lanciato nel primo pomeriggio, facendo scattare il lockdown dell'istituto. Durante l'intervento, la polizia ha trovato sei corpi all'interno della scuola; una settima vittima è morta durante il trasporto in ospedale. Le autorità hanno confermato che sono in corso perquisizioni in altre abitazioni della zona per verificare eventuali collegamenti con la strage.

Il premier Mark Carney si è detto "devastato" da quella che ha definito una "violenza orribile", mentre il premier della British Columbia, David Eby, ha parlato di un atto "inimmaginabile". Tumbler Ridge, che conta circa 2.400 abitanti, si trova a oltre 1.100 chilometri a nord di Vancouver. La municipalità ha dichiarato di non trovare "parole sufficienti per descrivere il dolore" che ha colpito la comunità.