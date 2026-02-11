Ue: Schlein, 'asse Meloni-Merz in direzione sbagliata, eurobond necessari'**

11 febbraio 2026 a

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Ho visto che il governo italiano e tedesco stanno facendo asse, ma lo stanno facendo in una direzione che non è quella che serve. Lo dico perché abbiamo sentito di nuovo negare la prospettiva degli eurobond e degli investimenti comuni che invece sono necessari anzitutto al rilancio economico europeo, e dentro a quello europeo a quello italiano in particolare, e su questo devo dire non bisogna avere l'atteggiamento di resa che abbiamo ascoltato questa mattina dal governo". Così Elly Schlein alla presentazione dell'appello Pd 'Verso gli Stati Uniti d'Europa'. "Ai tempi in cui c'era un governo giallorosso e il presidente del Parlamento si chiamava David Sassoli, la battaglia è stata fatta. Ci sono ragioni per andare avanti su questa strada", ha sostenuto la segretaria Dem.