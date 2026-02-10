Milano: Procura chiede processo per deejay Basciano, stalking all'ex Codegoni

10 febbraio 2026 a

a

a

Milano, 10 feb. (Adnkronos) - La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per il deejay Alessandro Basciano, accusato di stalking ai danni dell'ex compagna Sophie Codegoni. L'inchiesta nei confronti dell'ex concorrente del Grande fratello Vip era stata chiusa dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dal pubblico ministero Antonio Pansa a fine settembre, ora la richiesta di processo dovrà passare il vaglio di un giudice per l'udienza preliminare.

Il deejay e influencer era stato arrestato per stalking lo scorso 21 novembre, quindi subito scarcerato dalla giudice Anna Magelli. Una decisione contro cui la Procura aveva fatto appello al Riesame chiedendo gli arresti domiciliari sostenendo il rischio concreto che "possa commettere atti persecutori" nei confronti dell'ex compagna che lo aveva denunciato nel dicembre 2023. La giovane sentita dagli inquirenti aveva ribadito le minacce e gli insulti ricevuto anche via chat.

Basciano - sottoposto ad un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico - difeso dall'avvocato Leonardo D'Erasmo, ha sempre respinto le accuse anche nell'interrogatorio davanti al pm Pansa.