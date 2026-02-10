Governo: Bonelli, 'Santanchè di nuovo indagata, Meloni ora chiederà dimissioni?'

10 febbraio 2026 a

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Un'altra indagine per bancarotta a carico della ministra del Turismo Daniela Santanchè, dopo quella già nota sul caso Ki Group. Ora anche il fallimento di Bioera. Non si tratta di un episodio isolato, ma dell'ennesima conferma di un governo che convive stabilmente con indagini e procedimenti giudiziari e che, nonostante questo, continua a dare lezioni di legalità al Paese". Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde.

"Il governo guidato da Giorgia Meloni è ormai un governo di condannati e plurindagati, che predica legalità mentre tollera situazioni politicamente e moralmente incompatibili con l'esercizio di funzioni pubbliche. Santanchè avrebbe dovuto dimettersi da tempo, per rispetto delle istituzioni e dei cittadini".

"A questo punto la domanda è inevitabile: che cosa deve ancora succedere perché Meloni chieda a Santanchè di farsi da parte? Qual è il limite, se un limite esiste, oltre il quale anche per questa maggioranza l'etica pubblica torni a contare qualcosa?".