Dl Ucraina: Crosetto, 'fiducia non per scappare, è serio posizionamento politico della maggioranza'

Roma, 10 feb (Adnkronos) - "Porre la fiducia non e' un modo di scappare", ma "obbliga tutti i rappresentanti della maggioranza a dire se continuano ad appoggiare". Lo ha detto Guido Crosetto in aula alla Camera replicando agli interventi dei deputati sulla fiducia al Dl Ucraina.

Porre la fiducia "e' un atto serio di posizionamento politico della maggioranza e la serietà dell'atto è fisicamente rappresentata dalla mia presenza", ha sottolineato il ministro della Difesa aggiungendo: "La motivazione reale della decisione del governo non e' un modo di scappare da una crisi interna ma semmai di evidenziarla ancora di più".