Rider: pm Milano dispone controllo giudiziario per Foodinho-Glovo

Milano, 9 feb. (Adnkronos) - Il pubblico ministero di Milano Paolo Storari ha disposto in via d'urgenza il controllo giudiziario per caporalato per Foodinho, la società di delivery del colosso Glovo. L'accusa è che ai rider, oltre 40mila impiegati in tutta Italia, sarebbero state corrisposte paghe "sotto la soglia di povertà", in particolare "inferiore fino al 81,62% rispetto alla contrattazione collettiva", somma che "sicuramente non è proporzionata né alla qualità né alla quantità del lavoro prestato al fine di garantire una esistenza libera e dignitosa e palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali".

L'intervento della Procura di Milano si inserisce nel tentativo - si legge nel provvedimento di oltre 50 pagine - "di rimuovere quelle 'situazioni tossiche' che hanno creato l'humus favorevole perché un ambito lavorativo si trasformasse, in fin dei conti, in occasione di illeciti attinenti al diritto penale del lavoro".